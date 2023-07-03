سيرين عبد النور وإليسا تخطفان الأنظار برقصهما وغنائهما معاً

تصدرت النجمة سيرين عبد النور شبكات التواصل الاجتماعي مجدداً بعفويتها، إذ بعد مشاركتها النجم رامي عياش الغناء في زفاف المدوّنة غنى غندور، شاركت النجمة إليسا الغناء في حفلها الأخير مع النجم راغب علامة في "كازينو لبنان".

ورصدت عدسات الكاميرات ترحيب إليسا بعبد النور ودعوتها إلى الغناء، فصعدت إلى المسرح حيث قدّمت معها أغنية "لولا الملامة" للراحلة وردة الجزائرية، قبل رقصهما معاً.وفي سياق منفصل، أصدرت إليسا أغنيتها الجديدة "بتمايل على الـ beat" بشكل منفرد، والتي تنتمي إلى ألبومها المقبل.

وغرّدت الفنانة اللبنانية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن الأغنية متوّفرة على موقع "يوتيوب" وأهم التطبيقات الموسيقية.

وجاء طرح الأغنية بعد يوم واحد على تصريحات الفنان اللبناني زياد برجي عن إرادته "تحطيم قلب إليسا"، من خلال إصراره على أداء أغنية "أنا وبس" من ألحانه، والتي أصدرها تحت عنوان "وبطير"، رغم الحكم القضائي الذي صدر لصالح الأخيرة.

وقال برجي في برنامج "مع رابعة" المذاع على قناة "الجديد" اللبنانية: "ما بدا هلقد إذا حدا غنّى أغنيته أحلى منها، بدّي فقّع قلبها وضلّ غنيها".

وكانت إليسا قد أعلنت فوزها بنزاعها القانوني مع زياد برجي، بعد أن حسم قاضي الأمور المستعجلة ملكية الأغنية لصالح "ملكة الإحساس".

ورأت شريحة واسعة من المغردين أن إليسا ردّت بالأسلوب الأمثل من خلال نجاح أغنيتها في ساعات قليلة وتصدّرها الـ"ترند"، من دون الانجرار إلى مهاترات كلامية.

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