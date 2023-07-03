كاظم الساهر يُؤكد أنه يعتبر نفسه ابن الشاعر نزار قباني الصغير

تحدث النجم كاظم الساهر على هامش حفله الأخير في دبي عن الشاعر نزار قباني في مئوية الراحل، مؤكداً أنه "معلمنا" وكان يعتبر نفسه ابنه الصغير.وأوضح خلال تصريحاته: "نزار قباني لما كان يتكلم عني في اللقاءات يقول كاظم الساهر ابني الروحي، وأنا بقول عنه هو مُعلمنا الأول بالنسبة لي".

وأضاف: "وأنا عمري 14 سنة كنت أغوص في دواوينه، وأيضا لما كان عمري 16 لحنت قصيدة زيديني عشقًا، وبعد سنوات عرض القباني عليّ قصيدة قالي: أنا لحنتها وأنا طفل.. أعتقد نزار قباني كتب لكل العشاق والمحبين، وكتب أيضا للوطن وللأمة العربية أشياءً رائعة وعميقة".



وخلال الحفل، تعرض النجم العراقي لموقف محرج خلال حفله الغنائي، حين قامت إحدى المعجبات بإلقاء مسبحة عليه خلال غنائه. وهو ما سارع "القيصر" للتفاعل معها وحمل المسبحة ورقص بها أمام الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير مع هذا الموقف.



وهذا ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وتم تداول المقطع بكثافة على السوشيال ميديا، وأثنوا على طرافة النجم العراقي وطريقة تعامله مع محبيه، مشيدين بروحه العفوية واستطاع "القيصر" أن يكون تريند على مواقع التواصل الاجتماعي بردّ فعله الطريف وتفاعله مع المعجبة.

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