الفنانة هالة صدقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

كشفت الفنانة هالة صدقي عن رأيها في عمليات التجميل، مؤكدة أنها كسيدة فهي مهمة لها، أما في عملها فهي مؤذية لها كفنانة.

وقالت هالة: "عمليات التجميل مهمة ليا كست، ولكن مؤذي لشغلي عشان مينفعش في دور ست شعبية وتكون عاملة مثلاً تبييض أسنان، يمكن ينفع الحاجات دي للمغني لكن ممثل لأ".

وتابعت مازحة: "عمليات التجميل مكلفة جداً هكون محتاجة أربع مسلسلات وفيلمين وخمسة لقاءات تلفزيونية".

واختتمت: "متضايقة من جزء لغدي جداً وإن شاء الله هعمله قريب".

وتحدثت عن علاقتها بنجليها مريم وسامو، قائلة: "علاقتي بولادي إحنا صحاب أوي وبنتكلم في كل حاجة وعلاقتنا لطيفة سوا، وبحاول دايماً مضايقهمش ولا أزعلهم".

وتابعت: "في حاجات كانت بضايقني زمان وأنا صغيرة من والدتي، وفجأة اتحولت لأمي في تصرفاتي مع ولادي وحسيت بالتحول ده بقالي كام سنة، وعرفت إن الحاجات اللي كانت والدتي بتقولها كانت صح".

وقالت: "بعد ما ولادي نجحوا في السباحة رفضوها ومالوا أكتر للرياضة ولعب الكورة والسبب في ده محمد صلاح، وكنت سعيدة بمكالمته ليا عن دور صفصف".

واختتمت مازحة: "ولادي هما اللي بيربوني".

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