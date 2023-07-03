هيدي كرم تعلن عن اكتشافها عيباً خطيراً في كل الرجال

القاهرة - الخليج 365
نشرت الفنانة هيدي كرم على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو، أعلنت من خلاله عن اكتشافها عيباً خطيراً في كل الرجال.وقالت هيدي في الفيديو: "كنت فاكرة إن أبويا هو الوحيد اللي عنده العيب ده، أو جوزي أو ابني أو صاحبي، لكن لقيت إن كل الرجالة عندهم نفس العيب، يبقى ده عيب متأصل وأصيل عند الرجالة".
وأضافت: "الست لا يمكن تطلب طلب والراجل اللي في حياتها ينفذه إلا بعد ما تزن ثلاث سنين على الطلب، سواء حاجة هو هيصلحها أو هيجيب سباك أو كهربائي أو نجار يصلحها، أيا كان الطلب ده هياخد وقت بين شهرين وسنة ونص".
وتابعت: "نفسي أفهم ليه لما الست تطلب طلب يخص الصيانة تاخد هذا الوقت الهستيري علشان الراجل اللي في حياتها يستجيب لها، إحنا مش هنبطل زن وهنفضل وراكم".
ووجهت هيدي كرم رسالة للرجال قائلة: "الموضوع ده حرق قلبي وزهقت وتعبت وبعاني منه لدلوقتي، ارحمونا واعملوا الحاجة من أول مرة، وريحونا وريحوا نفسكو".
يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم، كان مسلسل "الاختيار 3"، الذي عرض في رمضان 2022، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كل من: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبري فواز، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، جمال سليمان، نادية رشاد، محمد رياض، هشام إسماعيل، خالد زكي، محمود البزاوي، شريف خير الله، أمير المصري، إيمان العاصي، هيدي كرم، سمر مرسي، نور محمود، عصام السقا وعدد من ضيوف شرف الحلقات.
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