بـ “بورنس اللإستحمام”.. المطربة بوسي تُثير غضب الجمهور بعد جلسة تصوير جريئة!!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يوليو 2023 08:52 مساءً - نشرت الفنانة بوسي مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحات السوشيال ميديا، تسببت ذلك في حالة من الجدل الواسع بين متابعيها ومحبيها.

صور جديد للفنانة بوسي

قامت الفنانة بوسي، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

فاجأت الفنانة بوسي متابعيها بنشر أحدث جلسه تصوير لها ٱثناء الاستحمام بالبورنس وجلسة الميكب”.

واعتادت بوسي على مشاركة متابعيها بإطلالاتها اللائقة التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها، وذلك بسبب اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وخلال الفترة الماضية، نوعت الفنانة بوسي من إطلالاتها ما بين فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا، وتعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

تصريحات بوسي المثيرة للجدل

خلال الأيام الماضية، تصدرت الفنانة بوسي قائمة التريند في مصر، بعد تصريحها في برنامج حبر سري، بأنها ندمانه على العمل في شارع الهرم.

وقالت بوسي: ”مقلتش شغلي في شارع الهرم تنازل لكن ندمانة على الشغل في شارع الهرم لكن هو علمني اتعامل مع الناس وخلاني عندي خبرة في التعامل، بصراحة مكنتش حابة أشتغل في الأماكن دي والأماكن دي مش شبهي وشفت فيها حاجات كتير ولكن كنت عيلة صغيرة وباكل عيش”.

حبس زوج المطربة بوسي

قررت جهات التحقيق بالقاهرة عرض المتهم وليد. م، طليق الفنانة بوسي والمحبوس حاليا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 17697 لسنة 2015 جنح الهرم، لسماع أقواله في اتهام زوج بوسي بالتعدي عليه بالضرب وسرقة شيكات وأوراق خاصة منه.

وفي التفاصيل، قررت جهات التحقيق بجنوب القاهرة، حبس زوج الفنانة بوسي في واقعة اتهامه بالتعدي بالضرب وسرقة شيكات وأوراق خاصة بالمدعو وليد عاشور وشهرته فطين منتج فني وطليق المطربة بوسي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على هـ.ر، زوج المطربة بوسي، في واقعة اتهامه بالنصب على زوجها السابق، وذلك أثناء وجوده بمنطقة التجمع، وتم نقله إلى دائرة قسم شرطة المقطم محل إقامته.

وجاء القبض على زوج الفنانة بوسي تنفيذًا لقرار جهات التحقيق بضبطه وإحضاره، وتم نقله إلى دائرة قسم شرطة المقطم عقب القبض عليه بمنطقة التجمع.

وفي وقت سابق استمع رجال التحقيق إلى أقوال الفنانة بوسي في واقعة اتهام منتج فني لزوجها بالتعدي عليه بالضرب وسرقة شيكات وأوراق خاصة به بمنطقة المقطم، وغادرت جهات التحقيق فور الانتهاء.

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