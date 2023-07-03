ظهور نادر لنجل أكرم حسني ووسامته حديث الجمهور!! برأيكم هل يشبه والده؟ – صورة

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يوليو 2023 08:52 مساءً - شارك الفنان أكرم حسني جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصوره حديثة له برفقة ابنه الأصغر وهما يلعبان رياضة الجولف.

وظهر أكرم حسني برفقة نجله في صورة عفوية وكتب تعليق قال فيه ” خبر حصري: ياسين كان عايز يلعب جولف والحمدلله فشلنا فخدنا صورتين وروحنا نلعب كورة”.

أكرم حسني يلعب الجولف برفقه نجله

تفاعل الجمهور مع صورة أكرم حسني ونجله وتمنوا لهما أوقات ممتعة ومميزة ، وتساءل البعض عن مواهب نجل أكرم حسني وإمكانيه مشاركته في أعمال فنية خلال الفترة المقبلة.

فيلم “العميل صفر”

الجدير بالذكر أن أكرم حسني يواصل تصوير فيلم العميل صفر، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

يشارك فاطمة البنوي وأكرم حسني في بطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدراوإسماعيل فرغلي وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

آخر أعمال أكرم حسني

قدم الفنان أكرم حسنى فى دراما رمضان 2023 المنقضى مسلسل إذاعى “صلاح التلميذ”، بعد غيابه هذا العام عن تقديم دراما تليفزيونية وشارك فى بطولة المسلسل الإذاعى “صلاح التلميذ” برفقة أكرم حسنى، كل من: شيرى عادل، عمرو عبد العزيز، مصطفى غريب، ابرام سمير.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني مسلسل “مكتوب عليا” الذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل “اللعبة 4”

من ناحية أخري يشارك الفنان أكرم حسني في بطولة المسلسل الشهير “اللعبة” بجزئه الرابع مع هشام ماجد وشيكو

قام الفنان أكرم حسني بتشويق الجمهور للحلقة 17 من “مسلسل اللعبة 4“، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ويحتل مسلسل اللعبة المركز الأول من أصل 10 مراكز هي الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip بعد طرحة بأربع حلقات.

تدور أحداث مسلسل “اللعبة 4” حول المنافسة المستمرة بين “وسيم الصريطي”، وصديق طفولته مظهر عبد الرحمن “ماظو”، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبو السعود وأحمد والي.

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