شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحى "موعد حرامى" لجمال ياقوت ينهى عروضه.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهي العرض المسرحي "موعد حرامي" للمخرج جمال ياقوت عروضه، اليوم الإثنين، علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وهو من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة الإسكندرية، وبطولة كل من إسلام صلاح، ماريا أسامة، محمد فاروق، أحمد جابر، سوزي الشيخ، سارة المزين، ملابس ومكياج مارينا مجدي، إضاءة إبراهيم الفرن، أشعار حامد السحرتي، ألحان محمود أبو زيد، استعراضات مصطفي عامر، دراماتورج جمال ياقوت عن نص اللي الفاضل لدرايوفو.

وتدور أحداث العرض حول الحرامى وهو الشخص الصادق الوحيد وسط العديد من المنافقين و الذى يعترف بجرمه، فهو حرامى لا ينكر هذه التهمة، ويحمل شهادة تقول إنه سجن بسبب السرقة ، ويدخل الحرامي منزل أنيق لا يوجد به سكان لينتقى ما يخف حمله وغلا ثمنه، ولكن يأتي المنزل أحد أصحابه ومعه العشيقة، وبعد فترة تصل زوجته إلى المنزل لتجد الزوج مع امرأة أخرى، ولكن هى ـ أيضا ـ بعد فترة يصل عشيقها ليجتمع كل الخونة، وتأتى المفارقة من الحرامى الذى يتأخر على زوجته، فتذهب إلى المنزل لتكتمل الصورة، وهى صورة بالفعل تحمل البسمة بل الضحكة أحيانا.

يذكر أن أخر عروض المخرج جمال ياقوت عرض سيب نفسك من إنتاج البيت الفني للمسرح ، عرضت علي مسرح السلام ، وهي مونودراما غنائية استعراضية للفنانة فاطمة محمد علي، ديكور أحمد أمين، أزياء نهاد السيد، موسيقي وألحان حاتم عزت، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات مناضل عنتر، أشعار محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عروسة نبيل الفليكاوي، إنتاج ماسكين د أمير عبد المسيح، ترجمة نبيلة حسن، تأليف مارك إيجيا، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت.