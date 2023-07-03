أخو العروسة.. فتحي عبد الوهاب يحتفل بزفاف شقيقته وجمالها حديث الجمهور – (صور وفيديو)

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يوليو 2023 09:50 مساءً - احتفل الفنان فتحي عبد الوهاب بزفاف شقيقته الدكتورة حنان على رجل الأعمال الأمريكي أنتوني مارين في حفل مميز أقيم في قصر محمد علي بمنطقة المنيل.

حضر الحفل الأهل والأصدقاء المقربين من العائلتين، بالإضافة لعدد من النجوم والمشاهير أبرزهم أحمد سعد الذي أحيا الحفل بالإضافة لمحمد رجب وغيرهم.

فتحي عبد الوهاب يحتفل بزفاف شقيقته في قصر محمد علي

ونشر “فتحي” فيديو من كواليس حفل الزفاف عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” وظهر خلالها وهو يقوم بتوصيل شقيقته لعريسها من خلال جلسة تصوير خضع لها الشقيقان.

وظهر “فتحي” وهو يرافق شقيقته على متن سيارة كاديلاك وصاحبتهما فرقة موسيقية وسط فرحة المتواجدين بإحدى قاعات الأفراح وقام العروسان بالرقص، ولاقى الفيديو تهنئة متابعي “فتحي” على حسابه قائلين: “مبروك للعروسين، عقبال كل حبايبك يا فتحي، اللهم بارك في فرحتهم، مبروك يا فتحي.

حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

وتألقت العروس في الحفل بفستان أبيض أنيق به تل وتطريزات أنيقة كشفت عن ذوقها المميز، وبمجرد نشر صور ولقطات من حفل الزفاف تفاعل الجمهور مع احتفال فتحي عبد الوهاب بزواج شقيقته ووجهوه له رسائل التهنئة.

حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

فتحي عبد الوهاب :

وعلى جانب آخر، أثار فتحي عبد الوهاب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بتصريحاته عن السينما، حيث سبق وقال في تصريحات تلفزيونية سابقة: السينما ذكورية جدا وتسلط الضوء على قضايا ذكورية ولذلك تحتاج لـ بطل وليس بطلة.

كما سبق وكشف فتحي عبد الوهاب أسرارًا لأول مرة من حياته الشخصية، وتحدث عن وفاة والدته في تصريحات تلفزيونية سابقة، قائلا: الحياة بعد وفاة والدتي أصبحت مظلمة ولم تعد كما كانت وكأنها ليست حياة عادية بل اختلفت بكل تفاصيلها ومشاعر رحيل والدتي كانت قاسية علي.

وأضاف فتحي عبد الوهاب: الشخص المتوفي لا يرحل عن عالمنا ولا يفارقنا بل دائما ما يكون موجود في قلوبنا ووجداننا.

آخر أعمال فتحي عبد الوهاب

وكانت آخر مشاركات فتحي عبد الوهاب الفنية بمسلسلين تم عرضهما بموسم رمضان الماضي وهما “سوق الكانتو” بطولة الفنان أمير كرارة، ومسلسل “الكتيبة 101” بطولة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم عمرو يوسف وآسر ياسين.

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