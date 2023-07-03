ليلى زاهر تهنىء والدتها بعيد ميلادها الـ45 والجمهور: شكلها أصغر منك! – (صورة)

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يوليو 2023 09:50 مساءً - نشرت الفنانة الشابة ليلى زاهر عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة من الصور برفقة والدتها بمناسبة عيد ميلادها.

علّقت ليلي أسفل الصورة: “كل سنة وانتي مامتي الصغيرة والقمر ودعمي وصديقتي الصدوقة و كل حاجة حلوة في الدنيا دي كلها انتي والله يا مامي ، أسعد عيد ميلاد لمصدر سعادتنا وكل ما لدينا أحبك يا ملكة”.

ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها

وتفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات وتمنوا سنوات سعيدة لوالدتها، وأبدى الكثير منهم إعجابهم بجمالها وإطلالتها الشبابية.

ليلى زاهر تهنئ شقيقتها ملك بعيد ميلاده

من ناحية أخرى، كانت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر قد هنأت، شقيقتها “ملك” بعيد ميلادها قبل عدة أيام.

ونشرت ليلى، مقطع فيديو ومزجته بمجموعة من الصور تجمعهما، وذلك على أنغام أغنية “شكرا من هنا لبكرة”، وعلقت: “كل سنة وانتي سندي وضهري وأحلى وأحن أخت في الدنيا، كل سنة وانتي مفيش في جمالك ولا في طيبة قلبك”.

وتابعت: “كل سنة وانتي موهوبة وشاطرة شطارة مش عادية ما شاء الله، كل سنة وانتي أغلى حاجة في حياتي، ربنا يحفظك ويحفظ قلبك اللي مفيش منه و يخليكي ليا بحبك أوي”.

ومن جانبها ردت ملك أحمد زاهر، على رسالتها قائلة: “بحبك يا أحلى وأغلى حاجة في حياتي كلها.. ربنا يحفظك ليا”.

آخر أعمال ليلى زاهر

يذكر أنه شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر، في مسلسل “تلت التلاتة” لـ رمضان 2023، والمسلسل من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

وكان مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، تم عرض حلقاته في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

شارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم النجمة غادة عبد الرزاق ،أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله والمسلسل من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح والمسلسل من نوعيه المسلسلات ١٥ حلقة.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة.

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