شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الفنى للمسرح يقدم 4 عروض مسرحية خلال شهر يوليو على الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح، من خلال فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، عرض 4 مسرحيات خلال شهر يوليو الجارى على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة.

وتعرض الفرقة تحت شعار "ليالى الطليعة"، مسرحية "باب عشق" تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج حسن الوزير، تمثيل "ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني"، فى الفترة من الخميس 6 يوليو حتى الاثنين 24 يوليو، 9 مساء يومياً عدا يوم الثلاثاء أجازة، على قاعة زكى طليمات.

وعلى قاعة صلاح عبد الصبور، تقدم مسرحية "بيت روز" تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، تمثيل "سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد"، وذلك فى الفترة من الخميس 6 يوليو حتى الاثنين 10 يوليو، 7.30م يوميا.

ويعرض اعتبارًا من الخميس 13 يوليو وحتى الاثنين 17 يوليو، العرض المسرحى "ليلة القتلة" تأليف خوسيه تريانا، وإخراج صبحى يوسف، تمثيل "نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري"، يوميا فى الساعة 7.30 مساء على قاعة صلاح عبد الصبور.

كما يعرض أيضا على قاعة صلاح عبد الصبور "مونودراما فريدة" بطولة الفنانة عايدة فهمى، وكتابة وإخراج أكرم مصطفى، وذلك 7.30 يوميا اعتبارا من الخميس 20 يوليو وحتى الاثنين 24 يوليو.



مسرحية بيت روز



مسرحية باب عشق



ليلة القتلة