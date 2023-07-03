شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دى نيرو يطالب باحترام الخصوصية بعد وفاة حفيده ابن الـ 19 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم العالمى روبرت دى نيرو عن حزنه الشديد في وفاة حفيده لياندرو أنتونى، حيث قال روبرت دى نيرو في بيان: "أنا حزين بشدة لوفاة حفيدي الحبيب لياندرو أنتوني دي نيرو رودريجيز"، متابعا: "نحن نقدر بشدة تعازي الجميع ونطلب من فضلكم منحنا الخصوصية لنحزن على فقيدنا".

ولم يعلن عن سبب الوفاة ولكن إدارة شرطة نيويورك قالت إن دي نيرو رودريجوز عثر عليه فاقدًا للوعي بعد الساعة 2:20 ظهرًا بقليل في 55 وول ستريت في مانهتن وقالت الشرطة إن أفراد الطوارئ الطبية أعلنوا وفاته في مكان الحادث.

وذكر موقع TMZ أن لياندرو دي نيرو رودريجيز حفيد روبرت دي نيرو، توفي في شقته بنيويورك وهو ابن درينا دي نيرو.

وذكر الموقع أن صديق الحفيد اكتشف وفاته صديقه عندما دخل عليه شقته في نيويورك فوجدته متوفي وهوجالسا علي كرسي وهو الشاب البالغ من العمر 19 عاما، وأفاد الموقع أنه لا توجد علامات واضحة أدت إلى وفاته، وأنه تم العثور عليه من قِبَل صديق لم يسمع عنه شىء منذ أيام قليلة وكان يتحقق منه.

وحقق النجم العالمى روبرت دى نيرو من خلال فيلم About My Father، نحو 14 مليونا و350 ألف دولار عالميا، منذ يوم 26 مايو الماضى، بدور العرض في 20 دولة حول العالم، منها مصر.

ويعتبر فيلم "About My Father" العمل الأول الذي يجمع الحاصل على جائزتي أوسكار، مع الكوميدي الأمريكي الشهير سيباستيان مانيسكالكو، فالفيلم ينتمى لقائمة الأفلام الكوميدية ذات التكلفة المحدودة من حيث الإنتاج، حيث بلغت ميزانيته مايقرب من 6.5 مليون دولار، ويعرض لكل من هم فوق 18 عاماً، حاملاً رسالة مفادها أن لا شيء أهم من العائلة.

وتدور قصة الفيلم حول سيباستيان "مانيسكالكو" الذي شجعته خطيبته على إحضار والده المهاجر مصفف الشعر سالفو "دي نيرو" إلى لقاء خلال عطلة نهاية الأسبوع مع عائلتها فائقة الثراء والمختلفة من حيث الأفكار والعادات، لتتحول العطلة إلى صدام فكري وثقافي بشكل كوميدي بين الأسرتين، ليصل الثنائي سيباستيان وسالفو إلى مجموعة حقائق مهمة حول الأسرة ومفهومها، ليتخذ كل منها قرارات مهمة، الفيلم شارك في بطولته عدد كبير من النجوم كيم كاترال، وأندرس هولم و بريت داير، وديفيد راشي، وليزلي بيب، وهو من تأليف أوستن ايرل وسباستيان مانيسكالو، وإخراج لورا تيروسو.

ونجح النجم الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو في أن يحصد العديد من الجوائز، بسبب الأدوار المتنوعة التي قدكها، حيث استطاع أن يظهر بقوة في أعمال الجريمة والأكشن والدراما، وكذلك الخيال العلمي.