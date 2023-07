شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام تحظر فيلم Barbie بسبب مشهد لخريطة متنازع عليها مع الصين الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن حظر فيلم Barbie للنجمة العالمية مارجوت روبي، من دور العرض في فيتنام، بسبب عرضه لمشهد يظهر من خلاله خريطة بعنوان "خط تسعة فواصل"، والتي تشهد صراعات بين فيتنام والصين، والتي تقول فيتنام إنها تنتهك سيادتها.

ووفقا لصحيفة فارايتي، فان السلطات في فيتنام، قرروا منع عرض الفيلم، بعد أن تمت مراجعته وتين وجود المشهد الذي يمثل منازعات كبيرة بين الدولتين، قبل عرض الفيلم في 21 يوليو الجاري بدور العرض.

وقال في كين ثانه، المدير العام لإدارة السينما الفيتنامية التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة، في تصريحات نقلتها الصحفية، إن الحظر قرره المجلس الوطني لتقييم الأفلام، ولم تعلن الشركة المنتجة Warner Bros على منع الفيلم.

وقالت صحيفة Tuoi Tre التي تديرها الدولة نقلاً عن Vi Kien Thanh: "نحن لا نمنح ترخيصًا للفيلم الأمريكي (باربي) لعرضه في فيتنام لأنه يحتوي على الصورة المسيئة للخط المكون من تسعة فواصل"، وتسببت تلك الخرائط سابقًا في حدوث مشكلات للعديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية في فيتنام.

وسبق أن حظر فيلم الرسوم المتحركة "Abominable" لشركة إنتاج DreamWorks للسبب نفسه في عام 2019 وتعرّض فيلم "Unchartered" من سوني للمصير نفسه العام الماضي.

في عام 2020 ، طُلب من مسلسل "Put Your Head On My Shoulder" و "Madam Secretary" حذف المشاهد التي تحتوي على الخريطة، وفي الوقت نفسه، في عام 2021، صدرت أوامر لشركة Netflix بإزالة دراما الجاسوسية الأسترالية "Pine Gap" من السوق الفيتنامية.