الفنانة لطيفة تُعلن أسباب رفضها الغناء في الأفراح

خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، كشفت الفنانة التونسية لطيفة، السبب وراء عدم غنائها في الأفراح والملاهي الليلية والكباريهات، كما تحدثت عن تجربتها الوحيدة في التمثيل في فيلم "سكوت هنصور"، ورفضها تقديم أحد المشاهد الجريئة في الفيلم، بالإضافة إلى حديثها عن إنتاجها ألبومها الأول في مشوارها الفني.

قالت لطيفة: "تربيتي منذ الصغر كانت تمنعني من الغناء في الأفراح والملاهي الليلية والكباريهات".

وأضافت: "لما اتشهرت في تونس بالصوت الطربي كانت ثقافة الغناء في الأفراح موجودة لكن أنا وقتها كنت صغيرة والأمر في الأساس مرفوض من الأسرة".

وتابعت: "كان بيجيلي طابور من الناس في تونس عايزني أغني في أفراح ليهم فأمي كانت تهربني عند بيت عمي علشان تبعدني عن الغناء في الأفراح".

واستكملت: "أمي كانت بتقول مش هخلي بنتي تستهلك موهبتها في الأفراح لازم تدرس وتنجح ولما تخش الفن تخش بالتزام وخافت على مستقبلي الدراسي".

وعن تجربتها التمثيلية في فيلم "سكوت هنصور"، قالت لطيفة: "تجربة فيلم سكوت هنصور، كانت حلوة ومن أحسن التجارب اللي خضتها، وفيه عباقرة تعاملت معاهم كانوا شبه بعض مثل يوسف شاهين وفاتن حمامة وزياد الرحباني، وفي تعاملهم من أبسط الناس".

وتابعت: "كنت محظوظة إني زرت العظيمة فيروز في بيتها ولقيتها في منتهى البساطة والذوق واستقبلتني وهزرت معايا ونصحتني، وأنا تعلمت من الناس دي".

وأضافت لطيفة: "فيلم سكوت هنصور القصة بتدور حول مطربة مشهورة وبيتنصب وبيتضحك عليها، ومكانش سني يعطي إن روبي تبقى بنتي، بس ما كانش فيه عقبة، وكان اللي هيقول لي عليه يوسف شاهين هعمله، يوسف شاهين قال لي فيه مشاهد ما تحطيش مكياج ويدخل للماكييرة الفرنساوية يقولها ما تخلهاش تطلع حلوة وأنا كل حاجة كان بيقولها كنت بنفذها".

وأكدت: "رفضت مشهد جريء في الفيلم، كان اتطلب مني حاجة وأنا رفضت من الأول إني مش هعملها فجاني يوسف شاهين بعدها، المشهد الجريء ما كانش محطوط في السيناريو وتم استحداثه قدام الكاميرا وقتها قلت: ستوب مش هعمله. وخرجت من مكان التصوير وجالي خالد يوسف قلت له: مش هعمله وهديكوا الأغاني هدية وأنا بنسحب من العمل علشان المشهد بعدها الأستاذ يوسف زعل وقال فركش تصوير وبعدها جاني وقال لي: أنتِ عارفة إني أصريت تعملي المشهد علشان شايف فيكِ فنانة ما شُفتهاش من سنوات بس في الآخر ما عملتش المشهد واللي وقف معايا في الموقف دا كان الفنان أحمد وفيق وقال لهم هي قالت لكم من الأول مش هتعمل المشهد دا ومش هتعمل مشهد القبلات وفعلًا عملنا الفيلم من غير القبلات".

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