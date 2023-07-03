كادت تسقط على وجهها… فيفي عبده تتعرّض لموقف محرج وتعلق: “يا ناس ياشر كفاية قر” | فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يوليو 2023 11:49 مساءً - نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو من أحدث ظهور لها

وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي ترتدي فستانا باللون البنفسجي طويل وواسع واعتمدت ان تلف حول نفسها لتستعرض تصميم فستانها، ولكن بسبب طول الفستان كادت تسقط لينتهي الفيديو لحظة سقوطها.

أحدث فيديوهات فيفي عبده

علقت فيفي عبده أسفل الفيديو قائلة “شوفوا الفيديو للآخر يالهوي على اللي حصلي واللي جرالي يا ناس ياشر كفاية قر اسكوزمي بقى”

تفاعل الجمهور مع هذا الفيديو ونال إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات حول جمالها وخفة ظلها.

فيفي عبده تتعاقد على مسلسل جديد

تعاقدت الفنانة فيفى عبده على بطولة مسلسل “آخر الزمن” مع النجوم أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية وتجسد فيه دور أم مكافحة تقع فريسة في عدد من المشاكل الأسرية والعديد من الأزمات الصعبة.

وكشفت الفنانة فيفي عبده عن العمل بالمسلسل الجديد وقالت: «الحمد لله تعاقدت على مسلسل آخر الزمن، وهو عمل قوي، يناقش قضايا تمس المجتمع، انتظروا عمل مختلف ومميز، قصة جذبتني جدًا تناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل عصري وجريء».

والمسلسل يشارك فى بطولته كل من أحمد عبدالعزيز، كمال أبورية، أحمد سلامة، محسن منصور، عزة مجاهد وإخراج أيمن فؤاد.

آخر أعمال فيفي عبده

وكانت الراقصة فيفي عبده قد عادت، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشارك فى بطولة مسلسل “شغل في العالي” بجانب فيفى عبده و شيرين رضا، كل من تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوى، محمد رضوان، فريد النقراشى، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من صيوف الشرف وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وقدمت فيفي عبده عام 2019 مسلسل “مملكة الغجر“، وشارك في بطولته حورية فرغلى، حازم سمير، ميار الغيطى، سامح الصريطى، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، هبة عبد العزيز، حسام الجندى، نور فخرى، سناء شافع، غفران محمد وتأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد.

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