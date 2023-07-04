شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشارك الجمهور حضور فيلم تاج.. وفرحة كبيرة من المعجبين عند رؤيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم تامر حسني بنجاح فيلم "تاج" الذى ينافس به فى موسم عيد الأضحى، حيث حضر مع الجمهور عرض الفيلم، وقام تامر حسني بالتقاط الصور التذكارية مع الجمهور وفاجأهم بدخوله قاعات العرض أثناء وقت الراحة للاحتفال معهم، وسيطرت حالة من السعادة والبهجة عند رؤيتهم لنجمهم المفضل.

وقد حقق الفنان تامر حسنى أعلى إيراد دولي بفيلم تاج خلال أيام العيد الثلاثة، تخطى حاجز الـ261 مليونًا و58 ألف جنيه داخل مصر وخارجها، 16 مليونًا داخل مصر، و200 مليون و85 ألف جنيه خارجها.

فيلم تاج قصة وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتم طرحه بالسينمات يوم 28 يونيو أول أيام العيد، ويعرض لتامر المفترض بالسينمات فيلم "تاج" وحقق كبيرة فقط بعد عرضه بـ3 أيام

تدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء اكتشاف يمتلك قوة خارقة ، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول لفكر في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ له دور في الطبخ "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.