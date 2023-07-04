"تاج" تامر حسني يتصدر إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى

ياسر رشاد - القاهرة - حقق “تاج” الفيلم الجديد للفنان تامر حسني، خلال 5 أيام اجمالي إيرادات تصل إلى ٣٢٥ مليون مليون، فداخل سينمات مصر حقق 25 مليون، وفي الدول العربية حقق 300 مليون، ليسجل حسني بذلك أعلى إيراد في السينما .

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ونال الفيلم إشادات عدة من قبل النقاد والجمهور وصناع السينما أيضًا حيث أشادوا بكل عناصر الفيلم من فريق العمل، وقصة الفيلم، و الجرافيكس، و الكوميديا الذكية والافيهات الجديدة المقدمة بالفيلم، ومشاهد الأكشن، وكل هذا جعل الجمهور يطالب بجزء ثاني من الفيلم.

جدير بالذكر أن فيلم "تاج" بطولة تامرحسني، دينا الشربينى ، عمرو عبد الجليل، هاله فاخر، ساندي، محمد ابو داوود، والفيلم قصة و سيناريو و حوار و موسيقى تصويريه تامرحسني اخراج ساره وفيق.