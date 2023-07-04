شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم أصل الحكاية مرشح للعرض فى إجازة منتصف العام الدراسى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الشركة المنتجة لفيلم أصل الحكاية للمخرج محمد أمين، إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023 موعدًا مبدئيًا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائية، حيث قاربت أسرة العمل على الانتهاء من عمليات التصوير قبل أن يبدأ المخرج محمد أمين في مونتاج ومكساج الفيلم وتجهيزه للعرض.

فيلم "أصل الحكاية" انطلق تصويره بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن المخرج محمد أمين قدم آخر أعماله في السينما العام قبل الماضى خلال فيلم 200 جنيه والذى شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، مى سليم، دينا فؤاد، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح ومن تأليف أحمد عبد الله.

وتنتظر شيرى عادل طرح فيلم فيلم "لف وارجع تاني" الذى تم الانتهاء من تصويره مؤخراً، ويشارك في بطولته أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.

أما خالد الصاوى فانتهى هو الأخر من تصوير فيلم "ع الزيرو" مع النجم محمد رمضان والمقرر عرضه في موسم الصيف هذا العام، والعمل يشارك في بطولته نيللى كريم، جومانا مراد، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، ايمى اسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل،