شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى تروج لفيلمها الجديد فى كوريا الجنوبية على طريقة باربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت مارجوت روبى على الترويج لفيلمها الجديد "باربى" أثناء تواجدهما في سيول داخل كوريا الجنوبية، وذلك بعدما ظهرت في المؤتمر الصحفى وهى على طريقة باربى بإطلالة باللون البينك تماماً.



مارجوت روبى

وذلك بعدكا طرحت الشركة المنتجة لفيلم Barbie التريللر الرسمى للعمل، بطولة مارجوت روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالى، وأشاد المعجبون به بعد إلقاء نظرة على عالم باربى لاند المبهر.

وهو الفيلم التى تدور أحداثه فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجوت" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة.

ويحظى فيلم الثنائى مارجوت روبى وريان رينولدز باهتمام كبير، الفيلم الجديد Barbie من إخراج جريتا جيرويج، وبطولة ريان جوسلينج الحاصل على جائزة الأوسكار مرتين، ومارجوت روبي المرشحة للأوسكار مرتين، ومن إنتاج شركتى Warner Bros وMattel film، وسيكون من إخراج جريتا جيرويج، التى شاركت أيضًا فى كتابة السيناريو مع نوح بومباج.