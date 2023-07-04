شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر ظهور للمطرب الكبير علاء عبد الخالق قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل منذ قليل المطرب الكبير علاء عبد الخالق، حيث أعلن الفنان حسام حسنى وفاته عبر حسابه بموقع فيس بوك.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل في عقد قران ابنته وظهر عليه علامات التقدم في العمر.

الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985.

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.











