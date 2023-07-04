شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فايق: وفاة علاء عبد الخالق ضربة كسرت ضهر جيلنا كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الكاتب الصحفي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان الراحل علاء عبد الخالق، حيث كتب على حسابه: "زينة شباب التسعينات مات، وفاة علاء عبد الخالق النهاردة ضربة كسرت ضهر جيلنا كله، حبينا فيه صوته وكلماته وألحانه ونظارته اللي إدته وقار ما كانش عند حد حبينا فيه شكله المصري قوي لا هو تخين ولا رفيع لا طويل ولا قصير لا أبيض ولا أسود ولا عنده عضلات منفوخة حبينا فيه ستايله اللي شبه الطبقة الوسطى جيلنا كله دلوقتي في طيارة ورق .. محدش عارف رايحة فين وجاية منين .. ربنا يرحمك ويطبطب عليك يا علاء".

وكان قد رحل منذ قليل المطرب الكبير علاء عبد الخالق، حيث أعلن الفنان حسام حسن وفاته عبر حسابه بموقع فيس بوك.

الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال" وذلك في عام 1985.

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.