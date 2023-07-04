شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعري عن وفاة علاء عبد الخالق: صديق العمر وجع قلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان حميد الشاعري الفنان الكبير علاء عبد الخالق، حيث كتب عبر حسابه بفيس بوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة أخي وصديق العمر الفنان علاء عبد الخالق .. وجعت قلبي ياعلااااء .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قد رحل منذ قليل المطرب الكبير علاء عبد الخالق، حيث أعلن الفنان حسام حسن وفاته عبر حسابه بموقع فيس بوك.

الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985.

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.