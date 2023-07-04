شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والغناء ينعون المطرب علاء عبد الخالق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم الفن والغناء المطرب الكبير علاء عبد الخالق، الذي وافته المنية منذ قليل، حيث كتب الشاعر خالد تاج الدين على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": اللي جيلنا اتربى على صوته واتعلم من مزيكته الله يرحمه الفنان القدير علاء عبد الخالق في ذمة الخالق.

وكتبت الفنانة نجلاء بدر على صفحتها: لا إله إلا الله وفاة الفنان علاء عبد الخالق.

وعلق المطرب إيساف على صفحته قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله، ربنا يرحمه، زعلت أوي، اتعلمنا من فنانين هذا الجيل كل حاجة حلوة.

فيما كتب الفنان هيثم سعيد: إنا لله وإنا إليه راجعون الأستاذ الكبير علاء عبد الخالق في ذمة الله.

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال" وذلك في عام 1985.

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.