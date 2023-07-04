شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر عن وفاة علاء عبد الخالق: كان حلما لكل جيلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الشاعر أيمن بهجت قمر الفنان الكبير علاء عبد الخالق، حيث كتب على صفحته بموقع "فيس بوك": "ولد عنده 17 سنة واقف بشريط كاسيت في شارع جامعة الدول العربية والشريط عليه أغنية من كلماته نفسه يسمعها للنجم اللي قاعد في عربيته.. أروح؟ ما أروحش.. أروح؟ ما أروحش، مروحتش ومشيت، الولد ده يبقى أنا والنجم ده علاء عبد الخالق في بداية التسعينات.. كان حلم لكل جيلنا.. البقاء لله".

وكان قد رحل منذ قليل المطرب الكبير علاء عبد الخالق، حيث أعلن الفنان حسام حسني وفاته عبر حسابه بموقع "فيس بوك".

الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985.

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.



