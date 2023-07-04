شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الخالق.. اكتشفه عمار الشريعي وكونا فرقة الأصدقاء وحميد الشاعري وش السعد عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا منذ قليل المطرب الكبير علاء عبد الخالق، الذى يعد واحداً من نجوم "الكاسيت" فى فترة الثمانينات والتسعينات، ويعد رائداً من رواد جيله، وحقق فى هذه الفترة نجاحاً كبيراً مع النجمتين منى عبد الغنى وحنان، وكونوا فرقة "الأصدقاء" بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعى، وتعد أغنية "دارى رموشك" أشهر أغنياته العالقة فى أذهان الجمهور.

بداية شهرة علاء عبد الخالق بعد ان اكتشفه الموسيقار عمار الشريعى عندما تقدم لإحدى المسابقات الفنية، وبعد بحث الموسيقار الكبير عن أصوات نسائية قام علاء عبد الخالق بترشيح زميليته بالدراسة النجمتين منى عبد الغنى وحنان، ليكونا فرقة "الأصدقاء"، وقدمت الفرقة 5 ألبومات غنائية على مدار 6 سنوات، وهى: "مطلوب موظف، هنغني، قول يا باسط، خارج المنافسة، الحدود".

وبعد حل الفرقة عام 1986، بدأ الفنان علاء عبد الخالق رحلته الغنائية، وأطلق أول ألبوماته "مرسال" عام 1985، الذي تعاون فيه مع الفنان حميد الشاعري في التوزيع والألحان، وحقق الألبوم نجاحا جماهيريا، وشاركه الفنان حميد الشاعري في أداء أغنية "بحبك" في نفس الألبوم، وتعاون مع حميد الشاعري فى ثانى ألبوم بعنوان "وياكي" 1987، وأيضا ثالث ألبوماته كان بعنوان "عشانك" 1989، وتعاون معه فى الكثير من أغنياته.

واستمر النجاح للفنان علاء عبد الخالق حيث قدم ألبوم “هتعرفيني” عام 1991، “اتغيرتي” عام 1992، “مكتوب“ عام 1993، ”لازم” عام 1995، “طيارة ورق” عام 1997، “الحلم” عام 1998، “الليلة” عام 2000، “عين ب عين” 2002، وبعد غياب 6 أعوام عاد وقدم البوم "حب مش عادى" ليكون هذا آخر ألبوماته.

ومن أشهر أغنيات الفنان علاء عبد الخالق: “مكتوب، داري رموشك، بحبك باستمرار، طيارة ورق، مرسال، عشقتك، راجعلك، سقف ياللي معانا، الحب ليه صاحب، لو يوم، لأني بعيد”… وغيرها من أروع الأغنيات.