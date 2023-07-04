شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الخالق.. نجم الغناء وتجمعه علاقة خاصة بأشهر الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المطرب الراحل علاء عبد الخالق أحد أبرز نجوم جيله ممن أثروا الأغنية العربية بمجموعة من الألبومات المميزة بداية من بزوغ نجمه بفترة التسعينيات مع فرقة الأصدقاء، التى اعتُبرت ثورة وقتها فى عالم الغناء، فضلا عن نشاطه فى تلك الفترة بألبومات عديدة، نجح فيها بإبراز اسمه كأحد أهم نجوم تلك الحقبة.

لكن ربما لا يعلم الكثيرون أن علاء عبد الخالق تجمعه علاقة خاصة بأشهر الرياضيين ولاعبى كرة القدم فى مصر وأفريقيا.

بداية علاء عبد الخالق

الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985.

حميد الشاعرى ينعى علاء عبد الخالق

نعى الفنان حميد الشاعري الفنان الكبير علاء عبد الخالق حيث كتب عبر حسابه بـ"فيس بوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله، وفاة أخي وصديق العمر الفنان علاء عبد الخالق .. وجعت قلبي يا علااااء .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قد رحل منذ قليل المطرب الكبير علاء عبد الخالق، حيث أعلن الفنان حسام حسن وفاته عبر حسابه بموقع "فيس بوك".

علاء عبد الخالق نجم فترة التسعينات

اشتهر علاء عبد الخالق بقدرته على تقديم تنوع كبير فى أغانيه، سواء مع الإيقاع السريع بأغان؛ مثل دفتر مواعيد، أو الكلاسيكية الهادئة؛ مثل اتغيرتي، فكان بمثابة رمانة الميزان فى جيله لفترة طويلة شكلت له قاعدة جماهيرية كبيرة.