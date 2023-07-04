شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفل النجوم بعيد ميلاد علاء عبد الخالق قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم التسعينات على إحياء حفل عيد ميلاد رفيقهم النجم علاء عبد الخالق، في مارس من العام الماضي، لإدخال البهجة عليه، وذلك قبل رحيله، حيث حضر كل من: النجوم حميد الشاعرى وعصام كاريكا والذي حرص على الغناء للفنان الراحل، وحلمى عبد الباقى وهشام عباس الذي شارك بالرقص والغناء في الحفل وحسن عبد المجيد وأحمد أيوب، كما حضر أيضا الكابتن خالد الغندور والموزع الموسيقي محمد مصطفى، وبعض الأصدقاء المقربين.

وكان قد رحل منذ قليل المطرب الكبير علاء عبد الخالق، حيث أعلن الفنان حسام حسن وفاته عبر حسابه بموقع "فيس بوك".

الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985.

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.