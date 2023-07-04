شكرا لقرائتكم خبر عن "قلبى طيارة ورق" أغنية سكن بها علاء عبد الخالق قلوب جيل الثمانينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل منذ قليل المطرب الكبير علاء عبد الخالق، بعد صراع مع المرض، وفى فترة الثمانينات جيل بأكمله ارتبط بالنجم علاء عبد الخالق بعد طرحه أغنية "قلبى طيارة ورق"، وظل الجميع يستمع إلى الأغنية فى شريط الكاسيت و يردد كلامتها، عند الخروج من المدرسة وفى المنزل وفى تلك الفترة ارتبط معظم مواليد من الشباب بموسيقاه وصوته اللذين شكلا شخصية مختلفة للأغنية المصرية، وسوف تظل الأغنية باقية على مر السنوات بصوت الراحل علاء عبد الخالق الذى تعلق به جيل بأكمله.

الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985.

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.