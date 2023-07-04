شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: علاء عبد الخالق هيفضل في القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المطرب احمد سعد، الفنان الكبير الراحل علاء عبد الخالق، حيث كتب على حسابه بموقع فيس بوك، "وداعا يا استاذ هتفضل في القلوب وداعا علاء عبد الخالق .. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين".

وكان قد رحل منذ قليل المطرب الكبير علاء عبد الخالق، حيث أعلن الفنان حسام حسن وفاته عبر حسابه بموقع فيس بوك.

الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985.

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002