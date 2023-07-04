آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق قبل رحيله.. احتفال مع رفقاء الرحلة (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا في مارس الماضي نجوم التسعينيات، حفل عيد ميلاد النجم علاء عبد الخالق، لإدخال البهجة عليه، قبل رحيله.

حضر الحفل كل من حميد الشاعرى وعصام كاريكا والذي حرص على الغناء للفنان الراحل، وحلمى عبد الباقى وهشام عباس الذي شارك بالرقص والغناء في الحفل وحسن عبد المجيد وأحمد أيوب، كما حضر أيضا الكابتن خالد الغندور والموزع الموسيقي محمد مصطفى، وبعض الأصدقاء المقربين.



وظهر بعدها قعيدًا في حفل زفاف ابنته الذي احتفل به في بدايات مايو السابق، ولم يغني في حفل الزفاف وبدا عليه علامات كِبر السن، وحرص عدد كبير من أصدقائه على دعمه وحضور حفل الزفاف معه، والغناء من أجل ابنته ومشاركته الفرحة واستعادة ذكريات بدايات كل منهم معًا.

ومن الفناين الذين حرصوا على الذهاب لحفل الزفاف كان محمد محي، مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، حسام حسني، إيهاب توفيق، والموزع الموسيقي محمد مصطفى، وكأنه حرص على توديع الجميع قبل الوفاة، وغنى الفنانين أغانيه الشهيرة مثل «داري رموشك»، التي حققت نجاحًا كبيرًا من قبل، وانتشرت فيديوهات حفل الزفاف على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.



ورحل المطرب الكبير علاء عبد الخالق، بعد مشوار طويل من الفن، إذ درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985.

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.