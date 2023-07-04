شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة ليوناردو دى كابريو تخطف الأنظار فى نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الديلى ميل عدة صور لأيقونة هوليود ليوناردو دى كابريو وهو ينزل من سيارته المميزة في شوارع نيويورك، حيث كان يرتدي قبعة بيسبول مع كمامة حاول بها إخفاء نفسه، بالإضافة إلى الكاب الذى يرتبط بارتدائه دائمًا.



سيارة ليوناردو

وذلك بعدما استضاف ليوناردو دي كابريو عارضة الأزياء البريطانية نيلام جيل وأصدقائها على متن يخته الضخم البالغ 150 مليون دولار أثناء قضاء إجازتهم في إيطاليا، وهو مادفع التقارير العالمية للتخمين حول علاقة الثنائى، فأشارت عدة تقارير إلى أن نجم هوليود يرتبط بقصة حب جديدة مع العارضة الفاتنة، في حين رأى آخرين أن الأمر لا يتعدي صداقة بين الثنائى مثلما حصل مع نزهاته المتكررة خلال الفترة السابقة.



سيارة ليوناردو

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن عدسات المصورين التقطت - فى وقت سابق - عدة صور للنجم العالمى ليوناردو دى كابريو وهو يحاول التخفى أثناء خروجه فى لندن، لتناول العشاء بنزهة غير رسمية، ارتدى فيها الحائز على جائزة الأوسكار والبالغ من العمر 48 عامًا كمامة سوداء، مع قبعة حاول بهما التخفى عن أنظار الجميع، وهو يخرج من مطعم Bocconcino مع حاشيته وسط الشائعات التى تلاحقه باستمرار حول دخول فى قصة حب جديدة وارتباط جديد من وقت لآخر.