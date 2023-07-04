شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة لفرقة الإنشاد الديني فى الأوبرا احتفالاً بالسنة الهجرية 18 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا فنيا لفرقة الإنشاد الديني الموسيقي العربية ، وذلك يوم 18 شهر يوليو الحالى، وذلك احتفالا بـرأس السنة الهجرية على خشبة المسرح الكبير، ويتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الروحانية التراثية .

ويذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويره فى سنة 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973. وكان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار فكلف اثنين من أشهر المنشدين في ذلك الوقت وهما الشيخ محمد الفيومي والشيخ عبد السميع بيومي بتحفيظ الفرقة كل ما يحفظونه من ألحان دينية لأئمة المشايخ أمثال الشيخ على محمود والشيخ إسماعيل سكر والشيخ سيد موسى والشيخ درويش الحريري وغيرهم وكلف الموسيقار الراحل عبد المنعم الحريري بوضع المقدمات واللزمات الموسيقية لهذه الأعمال حتى يتم تقديمها للجمهور في شكل عصري متطور..وقد تولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبد الحليم نويرة كل من المايسترو عبد المنعم حريري والمايسترو يسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى والمايستروعمر فرحات و والمايستروعصام عبد المنعم والمايسترو علاء عبد السلام.

وقدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر تقريبا ولاقت نجاحا كبيرا واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني: مهرجان موسيقى الأديان لدول حوض البحر المتوسط بمرسيليا (فرنسا) ومهرجان الغناء والمديح بالمملكة المغربية بمدينة الرباط ومهرجان الموسيقى والإنشاد ببولندا وقد حققت الفرقة نجاحا باهرا في كل هذه المهرجانات الدولية وحفلات متعددة فى عدة بلاد عربية مثل الامارات والسعودية وليبيا والمغرب وتونس وغربية مثل فرنسا وبولندا البوسنة وغيرها من البلدان.

وتعتبر فرقة الإنشاد الديني هي الفرقة الأولى بجمهورية مصر العربية المتخصصة في تقديم الأعمال والألحان الدينية التراثية والمعاصرة كما تقدم الفرقة أصواتا شابة ومدربة على الإنشاد إلى ساحة الابتهالات الدينية.