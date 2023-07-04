كارول سماحة تثير الجدل بقبلة رومانسية مع زوجها.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 05:48 صباحاً - أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الجدل بعد نشرها مقطع فيديو جمعها بزوجها في لحظة رومنسية.

وشاركت كارول سماحة مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه بأحضان زوجها حيث كانا يتبادلان قبلة في أجواء رومنسية.

وعلقت على الصورة بالقول: “بالدنيي مين بيحبك قدي أنا”.

أغنية “نسخة مني”” من ألحان الفنان محسن، وكلمات سليم عساف وتوزيع موسيقي إيليو كلاسي. أما فيديو كليب الأغنية، فحمل توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة، وأطلت من خلاله كارول سماحة بقصة حب رومانسية ومشاهد حالمة إلى أبعد الحدود، وتم تصويره في منطقة المتين الجبلية في لبنان.