شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بإطلالة رومانسية مع بن أفليك وابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الثنائى جينيفر لوبيز وبن أفليك، وهما يسيران في حالة من الرومانسية أثناء تسوقهما مع أطفالهما في هامبتونز خلال عطلة نهاية الأسبوع، حرصًا على أن يمسكا بأيديهما ليعكسا حالة الحب الذى يعيشا كلاهما خلال الفترة الحالية.

كما لم يسيرا بمفردهما، وإنما كان معهما أيضاً ابنة افليك من زوجته السابقة جينيفر لورانس فيوليت البالغة من العمر 17 عاماً.





لوبيز وبن افليك

وكانت المغنية والممثلة الشهيرة جينيفر لوبيز، ظهرت خلال آخر إطلالة لها بفستان طويلا منقوشا وحذاء بكعب عالٍ أثناء نزهة الغداء مع ابنها، وكلاهما يبلغ من العمر 15 عامًا.



بن افليك يتوسط ابنته ولوبيز

وعندما وصلوا إلى المطعم شوهدت المغنية وهى تفتح الأبواب لمساعدة أطفالها على الخروج من السيارة، وتميزت بملابسها وإطلالتها الساحرة.

وكانت عدسات المصورين التقطت صورة أيضاً للممثل بن أفليك في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا يوم الخميس الماضى، وهو يتناول الغداء مع ابنته سيرافينا، وذلك بعد وقت قصير على نزهته مع شقيقها، ما يدل على أن أفليك يحرص خلال الفترة الحالية على الاهتمام بأبنائه من جينيفر لورانس، ويضعهم ضمن أولوياته في حياته الجديدة مع زوجته لوبيز.