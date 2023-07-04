موعد ومكان تشييع جثمان علاء عبد الخالق

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت نقابة المهن الموسيقية أن جثمان الفنان الكبير الراحل علاء عبد الخالق، يشيع من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم الثلاثاء، ويجري دفن جثمان الراحل في مقابر العباسية بميدان الجيش.

وكان قد رحل منذ قليل المطرب الكبير علاء عبد الخالق، حيث أعلن الفنان حسام حسني وفاته عبر حسابه بموقع "فيس بوك".

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم.

بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.



