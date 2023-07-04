شكرا لقرائتكم خبر عن قدمت 10 آلاف أغنية وتعاونت مع عمالقة الفن والتلحين.. ذكرى وفاة سعاد محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة المطربة سعاد محمد، وصنفها الكثيرون بأنها أحد أجمل الأصوات النسائية وأطلق عليها الشاعر عبد الفتاح مصطفى قيثارة السماء، كما سماها الأديب أحمد عسة "شادية العرب".

ولدت فى حى تلة الخياط ببيروت لأب يدعى الشيخ محمد أحمد فاضل وكان يعمل فى صناعة الكراسى الخيزران ويجيد الإنشاد الدينى، ولقب باسم الشيخ محمد المصرى حيث تنتهى جذوره إلى عائلة السوالمة بسوهاج وكان جده أزهريا استوطن لبنان وتزوج فيها بعدما سافر إليها من مصر مع الحملات التنويرية التى أرسلها محمد على، وتوفى والدها فى سن الثلاثين قبل أن يتجاوز عمرها عام واحد، تاركا 6 أبناء وزوجة حامل.

عشقت الطفلة سعاد محمد الغناء منذ كان عمرها 7 سنوات وكانت تستمع إلى نغمات العود من جارها وقريبها الموسيقى سعيد سلام والد المطربة نجاح سلام الذى كانت تربطه بعائلة والدتها علاقة نسب، وكان رئيسا للدائرة الموسيقية فى إذاعة لبنان، فانبهر بصوتها ودربها على الغناء والعزف على العود واصطحبها قبل أن يتجاوز عمرها التاسعة إلى منزل الفنانة صباح حيث سمعها الشيخ زكريا أحمد.

سعاد محمد اشتهرت بعذوبة صوتها وقدمت عددًا كبيرًا من الأغانى من خلال الإذاعة السورية والإذاعة المصرية وغيرها من الإذاعات العربية، ومن أشهر أغانيها "وحشتنى وأوعدك والقلب ولا العين" وغيرها من الأغانى.

قدمت سعاد محمد حوالى 10 آلاف أغنية منذ أن بدأت عام 1948 فى فيلم "فتاة من فلسطين" وفيلم "أنا لوحدى" عندما جاءت إلى مصر، لكنها لم تحب التمثيل كما تحب الغناء، وأول أغانيها كانت "مظلومة ياناس".

وتعاونت سعاد محمد مع عمالقة الفن والتلحين، ومنهم زكريا أحمد ، محمد القصبجى ، رياض السنباطى وأحمد صدقى، وبليغ حمدى، وعبدالعظيم محمد، والموجى، ومحمد فوزى، ومحمد سلطان، وفريد الأطرش.