شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت على طريقة فيلمه الشهير Benjamin Button .. كل ما يكبر يحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا النجم براد بيت وكأنه في ريعان الشباب خلال أحدث إطلالة له لصالح أحد البراندات الدعائية الذى يمثلها في عالم الإعلانات، وذلك بعدما ظهر النجم البالغ من العمر 59 عامًا، بصورة أكبر إلى العشرينات من العمر وكأنه على طريقة فيلمه الشهير Benjamin Button حينما كان يبدو أصغر سناً كلما كبر في العمر.

وكان ظهور براد بيت الأخير حينما انشغل بتصوير إعلان دعائى لصالح أحد العلامات التجارية الإيطالية الشهيرة داخل مزرعة عنب في قرية فرنسية، وفقاً لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل، والذى رصد فيه بيت وهو يقف أمام الممثلة كارينا بيوث.



براد بيت

هذا ويحضر حاليًا المخرج الشهير جوزيف كوسينسكي لفيلم جديد مع براد بيت بعنوان Formula One ، إذ يجسد النجم الأمريكي دور متسابق متقاعد يتم إعادته إلى المضمار في جولة أخيرة.



براد بيت وكأنه فى العشرينات من العمر

يتعاون الثنائي مع المنتج جيري براكهايمر في ما يبدو أنه أكثر أفلام السباقات دقة على الإطلاق. وسيقود براد بيت من بين آخرين سيارات سباق F1 الفعلية، كما سيتم تصوير بعض القطات في عدد من سباقات الجائزة الكبرى البريطانية، وتم تصميم السيارة التي سيقودها بيت من قبل إحدى ماركات السيارات الشهيرة.