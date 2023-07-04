شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال فنية ساهمت فى نجومية هاني سلامة.. عيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الثلاثاء النجم هاني سلامة بعيد ميلاده، ويعد واحدًا من أهم نجوم جيله، فبمجرد ظهوره على الشاشة، استطاع أن يحقق قاعدة جماهيرية كبيرة بين الشباب.

مشوار هاني سلامة ملىء بالأعمال الدرامية والسينمائية، لاتشغله الألقاب إطلاقا، ولكن مايشغله هو تقديم أعمال جيدة تبقى فى ذاكرة الجمهور والمشاهد واحترام عقله وتقديمها على أفضل مستوى، وهذا ما يبحث عنه فى أعماله ومشواره الفنى .





وبالرغم من نجاح هاني سلامة في التمثيل، إلا أنه كان يود أن يصبح مطربًا، وقال خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، إنه حينما قابل يوسف شاهين في المرة الأولى سأله عما يحبه، فقال له حينها إنه يتمنى أن يصبح مطربًا لأنه يحب الغناء ولم يكن يستهويه التمثيل، فطلب منه يوسف شاهين أن يغنى أى أغنية يريدها فقام هانى بغناء أغنية " انا لك على طول" لعبد الحليم حافظ، مرة امام انجى الفتاة التى قامت بدور سارة امامة فى فيلم المصير، ومرة امام خالد يوسف وكان انطباع هانى مختلف فى المشهدين، وكان ذلك السبب في اختياره له للمشاركة في فيلم المصير.

بدأت رحلة نجومية هانى سلامة منذ صغره في مشاركته في عدد من الأفلام التي حقق بها نجاح كبير، منها العاصفة، السلم والثعبان، أصحاب ولا بيزنس، ازاى البنات تحبك، حالة حب، ويجا، انت عمرى، خيانة مشروعة، الأولة في الغرام، الريس عمر حرب، السفاح، واحد صحيح.





وعلى صعيد المسلسلات الدرامية، قدم هاني سلامة خلال مشواره الفني مجموعة من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحًا كبيرًا، منها مسلسل نصيبى وقسمتك وطاقة نور وفوق السحاب وقمر هادى وطاقة نور والداعية وبين السما والأرض، آخرها مسلسل ملف سرى، الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، وحصد اشادات الجميع منذ ظهوره الأول، كما كان لوسامته عامل أساسى في نجاحه من ظهور الأول في مجال التمثيل.

هاني سلامة متزوج من سيدة خارج الوسط الفني اسمها بريهان الشريف وكانت زميلته في الجامعة ولكن لم تنشأ بينهم قصة حب أثناء الدراسة، وبعد مرور سنوات على تخرجهما قرر اتخاذ خطوة جادة وتقدم لخطبتها حتى تم الزواج، وأسفر عنه بنتين هما مريم، ومليكة.

وبالرغم من نجاح هاني سلامة في التمثيل، إلا أنه كان يود أن يصبح مطربًا، وقال خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، إنه حينما قابل يوسف شاهين في المرة الأولى سأله عما يحبه، فقال له حينها إنه يتمنى أن يصبح مطربًا لأنه يحب الغناء ولم يكن يستهويه التمثيل، فطلب منه يوسف شاهين أن يغنى أى أغنية يريدها فقام هانى بغناء أغنية " انا لك على طول" لعبد الحليم حافظ، مرة امام انجى الفتاة التى قامت بدور سارة امامة فى فيلم المصير، ومرة امام خالد يوسف وكان انطباع هانى مختلف فى المشهدين، وكان ذلك السبب في اختياره له للمشاركة في فيلم المصير .

بدأت رحلة نجومية هانى سلامة منذ صغره في مشاركته في عدد من الأفلام التي حقق بها نجاح كبير، منها العاصفة، السلم والثعبان، أصحاب ولا بيزنس، ازاى البنات تحبك، حالة حب، ويجا، انت عمرى، خيانة مشروعة، الأولة في الغرام، الريس عمر حرب، السفاح، واحد صحيح.