شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا: حفلاتى مع الجمهور المصرى لها مذاق خاص خاصة فى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائى بالساحل الشمالى والتى أحيته على أحد شواطئ المدينة الساحلية، وقالت لـ"الخليج 365":"من أسعد لحظات حياتى، عندما أكون على المسرح وأغنى أمام الجمهور المصرى في حفلاتى، لأن الجمهور المصرى له مذاق خاص ودائماً أنتظر لقائى لهم وخاصة فى حفلات الساحل الشمالى".

وطرحت نيكول ساباً مؤخراً أغنية "فيلينج كول" بطريقة الفيديو كليب، على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر أماديو، واحتفل فريق عمل الأغنية بعد طرحها بعيد ميلاد نيكول وحرصوا على إحضار تورتة والاحتفال بهذه المناسبة

وطرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، مؤخراً، أغنية بعنوان "سمك القرش" على موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات عبد الرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويرى.

وشاركت النجمة نيكول سابا في المسرح من خلال مشاركتها في العرض المسرحي "الليلة الكبيرة" وشاركها في البطلوة كل من، محمود عبد المغني، وميرهان حسين، ومحمود الليثي، ومحمد عبد الرحمن توتا، وبدرية طلبة، وأمير صلاح الدين، وطه دسوقي، وتأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة.



نيكول سابا نيكول سابا

، وتدور أحداثه في 30 حلقة.