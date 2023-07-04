علاء عبد الخالق .. اعتبر أحمد منيب الأب الروحى له وأغانيه معه سبب شهرته

القاهرة - سامية سيد - الفنان الراحل علاء عبد الخالق كان يعتبر الفنان الموسيقار الراحل أحمد منيب الأب الروحى له، وكانت الأغانى التى تعاون معه فيها فى بدايه مشواره هى سبب شهرته ونجاحة وتربعه على عرش الغناء فى الثمنينيات والتسعينيات، حيث تعاون عبد الخالق مع منيب فى 10 أغانٍ منها "الحب له صاحب والحب بحر ما لهوش آخر ويا ليل لا وقلبك قارب ودللى واسمر وبجيلك التى شارك معه الفنان حميد الشاعرى".

ورحل على عبد الخالق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وتشيع جنازته بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد على أن يتم دفن الجثمان فى مقابر العباسية بميدان الجيش.

ونعى عدد كبير من نجوم الغناء المطرب الراحل، حيث كتب أحمد سعد: "وداعا يا أستاذ، هتفضل في القلوب، وداعا علاء عبد الخالق .. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين"، وكتب المطرب حلمى عبد الباقى: "وداعا يا أستاذ، هتفضل في القلوب، وداعا علاء عبد الخالق .. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين".

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم.

بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.