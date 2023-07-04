شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة المطرب علاء عبد الخالق بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع جثمان الفنان الكبير الراحل على عبد الخالق بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد على أن يتم دفن الجثمان فى مقابر العباسية بميدان الجيش.

ورحل على عبد الخالق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وكان آخر ظهور للراحل منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن وظهرت عليه علامات المرض بشكل كبير.

ونعى عدد كبير من نجوم الغناء، حيث كتب أحمد سعد:"وداعا يا أستاذ، هتفضل في القلوب، وداعا علاء عبد الخالق .. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين"، وكتب المطرب حلمى عبد الباقى:"وداعا يا أستاذ، هتفضل في القلوب، وداعا علاء عبد الخالق .. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين"

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم.

بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.