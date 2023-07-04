عمرو مصطفى: أغنية بشرة خير إيراداتها من يوتيوب فقط 20 مليون جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - حل الفنان عمرو مصطفى، ضيفًا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج مساء dmc، محتفلًا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وصناعته لـ 100 أغنية وطنية.

وقال عمرو مصطفى خلال الحلقة: مكنتش عايز أعمل تنازل لأغنية بشرة خير، وحسين الجسمي قال سوري مش هعملها غير لما يكون فيه تنازل، والأغنية عاملة عنده 650 ألف دولار يوتيوب فقط أي حوالي 20 مليون جنيه، ده غير المنصات التانية.

وأضاف: تعبت نفسيا بسبب كده 3 سنين واكتئبت؛ لأن حقوقي اتاخدت غصب عني، مش هعمل كده تاني مستحيل.

وأردف عمرو مصطفى: الناس بتتصدم مني عشان صريح أوي وأوقات بيخوني التعبير بالانفعال والعصبية وبحاول أهدي نفسي على قد ما أقدر هديت شوية كتير.

أغاني عمرو مصطفى الوطنية

قدم عمرو مصطفى العديد من الأغاني الوطنية، منهم: "طوبة فوق طوبة، علمونا في مدرستنا، ابن الشهيد، مشربتش من نيلها، يا مصريين، تحيا مصر تحيا، بشرة خير، متحيز"، وكانت آخرهم أغنية "بلادي" التي طرحها بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.