شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الغني تنعى علاء عبد الخالق: كان مهذبا وأخا غاليا وعشرة عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة منى عبد الغني، الفنان الكبير علاء عبد الخالق، حيث كتبت على صفحتها بموقع فيس بوك، "وداعًا أخى الغالى وزميل الدراسة و عشره العمر المهذب علاء عبد الخالق انا لله وإنا إليه راجعون. أسألكم الدعاء".



منى عبد الغني

يشيع جثمان الفنان الكبير الراحل علاء عبد الخالق من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم الثلاثاء

ويتم دفن جثمان الراحل في مقابر العباسية بميدان الجيش .

وكان قد رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم المطرب الكبير علاء عبد الخالق، حيث أعلن الفنان حسام حسن وفاته عبر حسابه بموقع فيس بوك.

الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985.

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.