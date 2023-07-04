شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المهندس عبد الرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي منذ قليل المهندس عبد الرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي الأسبق، وذلك بشكل مفاجأ ، ونعت الفنانة وفاء عامر خلال صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" المهندس عبد الرحمن حيث كتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله المهندس عبد الرحمن حافظ في ذمة الله ، إن لله وإنا إليه راجعون".



عبد الرحمن حافظ

وكان قد كرم رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالي، المهندس عبد الرحمن حافظ وسط تكريمه لرؤساء مدينة الإنتاج الإعلامي السابقين ومنهم سيد حلمي والمهندس سامي بدوى وحسن حامد، وشهد الحفل تكريم رموز الدراما العربية من الفنانين والمنتجين والمخرجين وكان منهم اسم المنتج ممدوح الليثي، والنجمة الكبيرة سميرة أحمد، واسم المخرج الكبير يحيي العلمي وتتسلمها الفنان تهاني راشد وحفيدته، واسم الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة تتسلمها عنه ابنته نسرين عكاشة، والمخرج محمد فاضل والمخرجة إنعام محمد علي والمخرج مجدي أبوعميرة، والمخرجة رباب حسين التي شكرت الحضور وقالت إن لها ذكريات في ركن في المدينة صورت فيه أعمالها.

كما تم تكريم الفنان الكبير لطفي لبيب، والفنانة إلهام ساهين كانت بطلة أول مسلسل تم تصويره في المدينة وهو البراري والحامول.