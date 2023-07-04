شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الغنى تدخل فى نوبة بكاء أثناء جنازة علاء عبد الخالق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الفنانة منى عبد الغنى منذ قليل إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان الراحل علاء عبد الخالق، وفور وصولها إلى محيط المسجد دخلت فى نوبة بكاء وأخفت وجهها أمام الكاميرات

وتشيع جنازة الفنان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الحضور والمشاركة فى الجنازة كلاً من إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، منى عبد الغنى، حسام حسنى، محمد محيى، أحمد برادة، سامح الصريطى، إضافة إلى أسرة وأقارب الفنان الراحل.

ورحل علاء عبد الخالق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وكان آخر ظهور للراحل منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن وظهر عليه علامات المرض بشكل كبير.

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم.

بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.