شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء علاء عبد الخالق غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى أسرة وأصدقاء الفنان الراحل علاء عبد الخالق العزاء غدا الأربعاء بعد صلاة المغرب، فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الوهاب.

وتشيع جنازة الفنان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الحضور والمشاركة فى الجنازة كلاً من ايهاب توفيق، حميد الشاعرى، حسام حسنى، محمد محيى، أحمد برادة،

ورحل علاء عبد الخالق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وكان آخر ظهور للراحل منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن وظهر عليه علامات المرض بشكل كبير.

وقدم عدد كبير من نجوم الغناء النعى للمطرب الراحل، حيث حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "بمزيد من الحزن والأسى أنعي الزميل العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الأهل الصبر والسلوان"، وكتب أحمد سعد:"وداعا يا أستاذ، هتفضل في القلوب، وداعا علاء عبد الخالق .. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين"، وكتب المطرب حلمى عبد الباقى:"وداعا يا أستاذ، هتفضل في القلوب، وداعا علاء عبد الخالق .. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين".

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم.

بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.