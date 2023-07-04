شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى: رحيلك وجعنى يا علاء.. فقدنا إنسان وفنان كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان حميد الشاعرى عن حزنه الشديد بفقدان صديقه المقرب الفنان الراحل علاء عبد الخالق وقال لليوم السابع: فقدنا إنسان خلوق وفنان كبير وعشرة عمرى وشريك كفاح، وأضاف حميد: الله يرحمك يا علاء يا ما كنت نسمه تعم البهجة والفرحة علينا جميعا وقال أيضا من أفضل الأصوات التي كنت أحبها هو صوت علاء عبد الخالق وكنت أحرص على سماع كل ألبوماته وأغانيه دائما

ويتم دفن جثمان الراحل في مقابر العباسية بميدان الجيش، حسبما أكد الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية.

وكان قد رحل فى الساعات الأولى من صباح اليوم المطرب الكبير علاء عبد الخالق، حيث أعلن الفنان حسام حسني وفاته عبر حسابه بموقع "فيس بوك".