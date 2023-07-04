شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان عن رحيل علاء عبد الخالق: أنعي إنسانا غاليا وزميلا عزيزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة الكبيرة شريهان على نعي الفنان الراحل علاء عبد الخالق الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث نشرت صورة تجمعها به من كواليس إحدى الفوازير عبر حسابها على "تويتر".

وعلقت شريهان على الصورة قائلة: "لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، بشديد من الحزن، أنعي إنسان غالي، وزميل عزيز الفنان علاء عبد الخالق، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الاهل الصبر والسلوان.. إنا لله وانا اليه راجعون".



شريهان

ورحل علاء عبد الخالق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وكان آخر ظهور للراحل منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن وظهرت عليه علامات المرض بشكل كبير.

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم.

بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.