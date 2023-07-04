شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى ينعى علاء عبد الخالق: فقدت أب وأخ كبير وصديق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد محيى عن حزنه الشديد لفقدانه صديق عمره الفنان علاء عبد الخالق وقال لليوم السابع : فقدت أب وأخ كبير كنت دائما ألجأ إليه في العديد من المشاكل وكان دائما يجد لى حلول لها وتعاونت معه في أغنيتين قام بتلحينهم رحمه الله عليك يا علاء فقدناك لكنك ستظل تعيش داخل قلوبنا ارجوكم ادعوا له
تم تشييع جثمان الفنان الكبير الراحل علاء عبد الخالق من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم الثلاثاء.
ويتم دفن جثمان الراحل في مقابر العباسية بميدان الجيش، حسبما أكد الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية.
يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم.
بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.
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