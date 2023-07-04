شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى ينعى علاء عبد الخالق: فقدت أب وأخ كبير وصديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد محيى عن حزنه الشديد لفقدانه صديق عمره الفنان علاء عبد الخالق وقال لليوم السابع : فقدت أب وأخ كبير كنت دائما ألجأ إليه في العديد من المشاكل وكان دائما يجد لى حلول لها وتعاونت معه في أغنيتين قام بتلحينهم رحمه الله عليك يا علاء فقدناك لكنك ستظل تعيش داخل قلوبنا ارجوكم ادعوا له

تم تشييع جثمان الفنان الكبير الراحل علاء عبد الخالق من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم الثلاثاء.

ويتم دفن جثمان الراحل في مقابر العباسية بميدان الجيش، حسبما أكد الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية.