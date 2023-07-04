شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يطرح كليب أغنية "أصحاب السعادة" باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم وليد توفيق أغنية جديدة باللهجة المصرية تحت عنوان "أصحاب السعادة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكافة المنصات الموسيقية، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيي، توزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.

كلمات أغنية أصحاب السعادة

وتقول كلمات الأغنية

الجو الحلو اللي زي ده

بيخلي القلب فرحان كده

الضحكة بتعلى ومطولة

والفرحة معانا ومكملة

والله الله الله عالقعدة واللي فيها

ويابخت الدنيا بينا

ويا حظه اللي يلاقينا

إحنا صحاب السعادة

عارفانا وبتنادينا

والله ما يقطعها عادة

الله ما يقطعها عادة

الله ما يقطعها عادة

والله الله الله عالقعدة واللي فيها

عايشين الدنيا من قلبنا

ومفيش ولا حاجة بتهزنا

لو جالنا الحزن بنطنشه

ويغني معانا ونفرفشه

يالله..يالله

السقفه الحلوة نعلى بيها

كما انتهى النجم وليد توفيق من تصوير كليب اغنية "مصر يا أم السلام"، ع حيث قدمها فى السابق وغناها فى الحفلات على شكل أغنية سنجل، ليقرر طرحها كفيديو كليب وقام بتصويرها فى الأهرامات.

وكان الفنان وليد توفيق والمطربة يارا اللبنانية، طرحا أغنية جديدة تجمعهما سويًا تحمل اسم "أول وآخر غرام"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منذر درويش، وألحان سليم سلامة، وتوزيع مصطفى عبد الرضا.

الأغنية من فكرة منذر درويش والتي قام بإهدائها لزوجته بمناسبة نهاية العام، وكذلك بمناسبة ذكرى زواجهما، ويعتبر هذا الديو أول عمل فني يجمع بين وليد توفيق ويارا والذي يقدم لأول مرة في مشواره الفني ديو غنائي مع إحدى مطربات بلده.