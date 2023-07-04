علاء عبد الخالق| نجوم التسعينيات رفقاء الحياة والممات

ياسر رشاد - القاهرة - وسط أجواء الحزن والفراق على رحيل الفنان الكبير علاء عبد الخالق، رافقه أصدقاء دربه الذين لمعوا معه على المستوى الفني والشخصي خاصةً في فترة التسعينيات.

حرص نجوم التسعينيات محمد محيي، مصطفى قمر، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، منى عبد الغني، حنان، على مرافقة علاء عبد الخالق في ختام رحلة حياته، كما اعتادوا على رفقته في ححياته، المشهد الذي تمثلت فيه معنى الصداقة والأخوة الحقيقية.

نجوم التسعينيات من جنازة علاء عبد الخالق

أقيمت مراسم صلاة الجنازة على الراحل علاء عبد الخالق ظهر اليوم بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وتم الدفن في مقابر العائلة بالعباسية.

محمد محيي وحسام حسني

رحل علاء عبد الخالق مساء أمس الإثنين عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض.

حميد الشاعري

حنان

علاء عبد الخالق مطرب مصري، من مواليد 23 فبراير 1964، درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي.

بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاءالدراسة: منى عبد الغني, والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.